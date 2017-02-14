Англия

Полузащитник Ниццы Вилан Сиприен привлек внимание Черных котов.

По информации издания Newcastle Chronicle, в следующее трансферное окно Сандерленд попытается подписать 21-летнего хавбека.

Сообщается, что Черные коты постараются приобрести Сиприена лишь в том случае, если сохранят прописку в АПЛ.

Молодой француз только минувшим летом перебрался в Ниццу из Ланса за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе Сиприена 25 матчей в Лиге 1, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.