Англия

Полузащитник Догов Суальо Мейте, ныне выступающий на правах аренды в Зулте-Варегеме, привлек внимание Гончаров.

По данным издания The Sentinel, Сток Сити летом будет рассматривать возможность приобретения 22-летнего хавбека Лилля.

Напомним, что Кристал Пэлас в минувшее трансферное окно предлагал за Мейте 8 миллионов евро, но трансфер так и не состоялся.

На данный момент молодой француз выступает на правах аренды в Зулте-Варегеме и у бельгийского клуба есть право выкупа игрока за 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Мейте провел 31 матч во всех турнирах и забил 2 гола.