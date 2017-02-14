Полузащитник Догов Суальо Мейте, ныне выступающий на правах аренды в Зулте-Варегеме, привлек внимание Гончаров.
Суальо Мейте, VOETBALPRIMEUR.NL
14 февраля 2017, 17:19
По данным издания The Sentinel, Сток Сити летом будет рассматривать возможность приобретения 22-летнего хавбека Лилля.
Напомним, что Кристал Пэлас в минувшее трансферное окно предлагал за Мейте 8 миллионов евро, но трансфер так и не состоялся.
На данный момент молодой француз выступает на правах аренды в Зулте-Варегеме и у бельгийского клуба есть право выкупа игрока за 400 тысяч евро.
В текущем сезоне Мейте провел 31 матч во всех турнирах и забил 2 гола.