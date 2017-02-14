Англия

Нападающий Манчестер Сити и сборной Бразилии Габриэль Жезус получил серьезную травму в гостевом поединке АПЛ против Борнмута (2:0).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 19-летний форвард Горожан появился в стартовом составе, однако уже на 15-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт Ман Сити, врачи выявили у Жезуса перелом плюсневой кости правого голеностопа.

Сроки восстановления бразильца не уточняются, однако, по информации некоторых СМИ, он может пропустить до 3 месяцев.

В текущем сезоне Жезус, который присоединился к Горожанам в январе, отыграл за команду Пепа Гвардиолы во всех турнирах 5 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.