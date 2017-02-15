Манкунианцы готовы вступить в переговоры с полузащитником Майклом Карриком относительно продления трудового соглашения.
МАЙКЛ КАРРИК, GETTY IMAGES
15 февраля 2017, 09:42
Как информирует издание The Times, руководство Красных дьяволов намерено уже в ближайшее время сесть за стол переговоров с Майклом Карриком для того, чтобы предложить ему новый контракт.
Сообщается, что данный вопрос будет актуален после финального поединка Кубка Лиги с Саутгемптоном, который запланирован на 26 февраля.
Действующий контакт Майкла с клубом рассчитан до лета этого года.
В составе Манчестер Юнайтед Каррик выступает с 2006 года, когда за чуть более, чем 23 миллиона фунтов перебрался из лондонского Тоттенхэма.
В текущем сезоне Каррик провел за свой клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.