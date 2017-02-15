Как информирует издание The Times, руководство Красных дьяволов намерено уже в ближайшее время сесть за стол переговоров с Майклом Карриком для того, чтобы предложить ему новый контракт.

Сообщается, что данный вопрос будет актуален после финального поединка Кубка Лиги с Саутгемптоном, который запланирован на 26 февраля. 

Действующий контакт Майкла с клубом рассчитан до лета этого года. 

В составе Манчестер Юнайтед Каррик выступает с 2006 года, когда за чуть более, чем 23 миллиона фунтов перебрался из лондонского Тоттенхэма. 

В текущем сезоне Каррик провел за свой клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.