Англия

Манкунианцы готовы вступить в переговоры с полузащитником Майклом Карриком относительно продления трудового соглашения.

Как информирует издание The Times, руководство Красных дьяволов намерено уже в ближайшее время сесть за стол переговоров с Майклом Карриком для того, чтобы предложить ему новый контракт.

Сообщается, что данный вопрос будет актуален после финального поединка Кубка Лиги с Саутгемптоном, который запланирован на 26 февраля.

Действующий контакт Майкла с клубом рассчитан до лета этого года.

В составе Манчестер Юнайтед Каррик выступает с 2006 года, когда за чуть более, чем 23 миллиона фунтов перебрался из лондонского Тоттенхэма.

В текущем сезоне Каррик провел за свой клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.