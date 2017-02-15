Англия

Манчестер Сити вклинился в борьбу за полузащитника Монако Тому Лемара.

Лемар перешел в Монако в 2015 году из Кана. Монегаски заплатили за хавбека 4 млн евро. Сейчас Тома оценивается почти в 9 раз дороже – 35 млн евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Лемару со стороны Челси, Ливерпуля, Атлетико и Баварии. Также были слухи о том, что переговоры хавбека с Монако о новом контракте были временно приостановлены.

L’Équipe сообщает, что теперь к заинтересованным в Лемаре присоединился и Манчестер Сити.

СМИ прочат уход из Монако и другим полузащитникам – в Темуе Бакайоко якобы заинтересованы Арсенал и Манчестер Юнайтед. Все тем же Красным Дьяволам приписывают и интерес к португальцу Бернарду Силве.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Лемара 21 матч в чемпионате Франции, в котором он отметился 7 голами и 6 результативными передачами.