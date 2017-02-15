Полузащитник Горожан Янхель Эррера продолжит карьеру в МЛС.
Янхель Эррера, Twitter.com
15 февраля 2017, 18:28
Молодой венесуэлец перебрался в Ман Сити из Атлетико Венесуэла 1 февраля, подписав контракт до лета 2018 года.
Сегодня стало известно, что Горожане приняли решение отправить в аренду Эрерру в Нью-Йорк Сити до конца текущего календарного года.
В составе Атлетико Венесуэлы он провел 31 матч во всех турнирах и забил 3 гола.
Также Эррера успел дебютировать в национальной сборной Венесуэлы в матче отбора на ЧМ-2018 против Бразилии.