Англия

Экс-полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард, который трудоустроился в клубе, выйдет на поле в рамках благотворительного матча.

Легендарный полузащитник Красных выйдет на поле за команду ветеранов клуба против коллег из Реала. Матч, который состоится 25-го марта на Анфилде, будет организован в благотворительных целях.

Это будет первый поединок для Стивена Джеррарда после того, как он в ноябре 2016-го заявил о завершении карьеры.

Стиви Джи недавно устроился в Ливерпуль, где будет работать тренером Академии клуба. В контракте между сторонами прописано обязательство экс-игрока выступать за ветеранов.

Кроме экс-хавбека, в составе Красных на поле выйдут: Риизе, Гарсия, Каррагер, Фаулер и Раш.