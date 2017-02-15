Экс-полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард, который трудоустроился в клубе, выйдет на поле в рамках благотворительного матча.
стивен джеррард, twitter
15 февраля 2017, 22:00
Легендарный полузащитник Красных выйдет на поле за команду ветеранов клуба против коллег из Реала. Матч, который состоится 25-го марта на Анфилде, будет организован в благотворительных целях.
Это будет первый поединок для Стивена Джеррарда после того, как он в ноябре 2016-го заявил о завершении карьеры.
Стиви Джи недавно устроился в Ливерпуль, где будет работать тренером Академии клуба. В контракте между сторонами прописано обязательство экс-игрока выступать за ветеранов.
Кроме экс-хавбека, в составе Красных на поле выйдут: Риизе, Гарсия, Каррагер, Фаулер и Раш.