Англия

Наставник Эвертона Рональд Куман хвалит полузащитника своей команды Адемолу Лукмана.

19-летний Лукман зимой перешел в Эвертон из Чарльтона и успел уже завоевать место в стартовом составе. В последних двух матчах хав выходил с первых минут. На счету Лукмана также есть 1 забитый мяч за Ирисок в АПЛ.

"Не удивлен его успехам, ведь я наблюдал за ним на тренировках каждый день. Он теперь знает, как нужно работать на новом уровне", — цитирует Кумана Sky Sports.

"Это большой вызов для Лукмана, но он хорошо справляется. Это будущее Эвертона. Адемола – большой талант, который хочет развиваться. Такие игроки обнадеживают".

"Это пример того, что можно получить шанс, если хорошо работать", — сказал голландец.