Англия

Аргентинский защитник Сельты Густаво Кабрал ответил на вопросы журналистов перед домашней игрой с Шахтером, который начнется завтра в 20:00.

О последних неудачах:

"Да, нам было сложно. Поражение на Висенте Кальдерон было тяжелым. Однако сейчас мы в отличном настроении. Надеюсь, завтра добьемся хорошего результата, который поможет нам в ответной встрече в Украине".

О значимости для команды ЛЕ:

"Это очень важно. Я доволен тем, что выступаю вместе с командой в Лиге Европы, и хочу показать свою лучшую игру".

О Густаво Бланко-Лещуке:

"Кое-что знаю. Например, он хорошо удерживает мяч. В Шахтере есть еще один футболист из моей страны – Факундо Феррейра. О Бланко мне известно не слишком много, но отмечу, что нам важно держать соперника и проводить контратаки в ответ".

О физическом состоянии команд:

"Конечно, лучше быть в положении Сельты. Играть без перерыва очень важно. Однако я думаю, что наш соперник будет в хорошей форме. Шахтер провел подготовку к сезону, в которой здорово себя показал. Уверен, «горняки» будут в оптимальных кондициях".