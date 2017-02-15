Англия

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что слав работать в Лондоне.

После вчерашнего поражения от ПСЖ со счетом 0:4 начали ходить слухи, что Барселона вскоре сменит тренера.

Одной из возможных кандидатур на смену Луиса Энрике является Почеттино.

"Не могу об этом ничего сказать. Я в Тоттенхэме. Очень рад, что у меня есть еще 4 года по контракту, и я наслаждаюсь проектом", — цитирует Почеттино Sky Sports.

"Это непросто, но я счастлив в Лондоне", — говорит аргентинец.

Тоттенхэм сейчас занимает в АПЛ третье место.