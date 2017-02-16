Англия

Известный арбитр Марк Клаттенбург принял решение покинуть английскую Премьер-лигу.

Как информирует издание BBC, Марк Клаттенбург стал главой судейского комитета в Саудовской Аравии.

Согласно источнику, рефери заключил с местной Федерацией годичный контракт.

Отметим, что у Клаттенбурга также были варианты с работой в США и Китае.

Клаттеyбург является арбитром ФИФА с 2006 года.

Напомним, что в прошлом сезоне англичанин отработал в финальных матчах Лиги чемпионов и чемпионата Европы.