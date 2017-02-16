Известный арбитр Марк Клаттенбург принял решение покинуть английскую Премьер-лигу.
bbc
16 февраля 2017, 16:45
Как информирует издание BBC, Марк Клаттенбург стал главой судейского комитета в Саудовской Аравии.
Согласно источнику, рефери заключил с местной Федерацией годичный контракт.
Отметим, что у Клаттенбурга также были варианты с работой в США и Китае.
Клаттеyбург является арбитром ФИФА с 2006 года.
Напомним, что в прошлом сезоне англичанин отработал в финальных матчах Лиги чемпионов и чемпионата Европы.