Англия

Экс-менеджер Тоттенхэм Хотспур Харри Реднапп похвалил полузащитника Шпор Деле Алли.

Известный Харри Реднапп рассыпался в комплиментах полузащитнику Тоттенхэма Деле Алли, который был признан лучшим футболистом английской Премьер-Лиги по итогам января.

"Я считаю, что он сейчас он стоит 120 миллионов евро. Если Погба стоит 100 миллионов , то этот парень еще больше. Ему всего 20 лет. Он фантастический игрок", — сказал Реднапп.

Также английский специалист вспомнил, за какую сумму Тоттенхэм приобрел молодого таланта.

"Вспомните, разве он не играл против Манчестер Юнайтед, когда "шпоры" уничтожили их? Вы не задаетесь вопросом, как они не взяли его совсем молодым из Милтон-Кинс Донс всего за 5 миллонов?", — добавил специалист.