Уругвайский защитник Мартин Касерес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Мартин Касерес, southamptonfc.com
17 февраля 2017, 08:57
Защитник Мартин Касерес подписал контракт с Саутгемптоном. Об этом сообщает официальный сайт Святых.
29-летний уругваец перешел в Саутгемптон как свободный агент и подписал контракт, рассчитанный до лета 2017 года.
Касерес играл за Дефенсора, Рекреативо, Севилью, Барселону, Вильярреал, Ювентус. В сборной Уругвая он сыграл 69 матчей и забил 3 гола.
Напомним, что летом прошлого года Касерес покинул Ювентус и с тех пор находился без клуба.