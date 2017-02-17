Англия

Уругвайский защитник Мартин Касерес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Защитник Мартин Касерес подписал контракт с Саутгемптоном. Об этом сообщает официальный сайт Святых.

29-летний уругваец перешел в Саутгемптон как свободный агент и подписал контракт, рассчитанный до лета 2017 года.

Касерес играл за Дефенсора, Рекреативо, Севилью, Барселону, Вильярреал, Ювентус. В сборной Уругвая он сыграл 69 матчей и забил 3 гола.

Напомним, что летом прошлого года Касерес покинул Ювентус и с тех пор находился без клуба.