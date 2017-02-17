Англия

Главный тренер Лестер Сити Клаудио Раньери проведет ротацию состава перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с Миллуоллом.

"Я сделаю много изменений. Вы увидите новую команду, выйдет 10 новых игроков. Миллуолл обыграл две команды Премьер-лиги. Мы являемся аутсайдерами. Если им удалось обыграть Борнмут и Уотфорд, значит они лучше нас", заявил Раньери.

"Мы играем в Кубке Англии и Лиге чемпионов, и мы сделаем все возможное, но наша цель – Премьер-лига. Я не думаю о Севилье в Лиге чемпионов. Все мои мысли о матче с Миллуоллом. Я отвечаю за состав и всегда выпускаю на поле лучшую команду на данный момент", — добавил тренер Лестера.

Матч 1/8 финала Кубка Англии Миллуолл — Лестер состоится 18 февраля.