Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал ситуацию относительно своего будущего.

"Я в Арсенале в течение 20 лет. В жизни важно делать то, что правильно. Не хочу говорить о своем будущем. Это не важно, важен Арсенал. Мы должны сосредоточиться на реальных проблемах в команде. Вне зависимости от того, что произойдет, я не уйду на пенсию в следующем сезоне. Буду тренировать, но где именно, уверенности нет", — заявил Венгер.

"Даже если я уйду, Арсенал не будет побеждать в каждой игре. Арсенал никогда не выигрывал Лигу чемпионов до моего прихода. Вы должны иметь это в виду"



"Руководство должно принять правильное решение. Это важно для будущего клуба. У меня было много возможностей уйти в другой клуб, но я думаю о будущем Арсенала. Важно, чтобы Канониры были в надежных руках", — добавил французкий специалист.

Отметим, что контракт Арсена Венгера с лондонским клубом действует до лета 2017 года.