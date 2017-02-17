Англия
17 февраля 2017, 14:35
Гол Брэди — лучший в 25-м туре АПЛ по версии украинских болельщиков
Football.ua при поддержке бренда Carling — официального партнера английской Премьер-лиги — представляет лучший гол прошедшего тура АПЛ по версии украинских болельщиков.
РОБИ БРЭДИ, BURNLEYFOOTBALLCLUB.COM
17 февраля 2017, 14:35
Украинские болельщики отдали большинство своих голосов за великолепный гол со штрафного в исполнении Робби Брэди в ворота Челси.
Предлагаем еще раз вспомнить лучшие пять голов прошлого тура АПЛ.