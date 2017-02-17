Англия

Нападающий Манчестер Сити и сборной Бразилии Габриэль Жезус перенес операцию на травмированном голеностопе.

Жезус сломал плюсневую кость в гостевом матче против Борнмута (2:0).

Сегодня же молодой нападающий был успешно прооперирован в одной из клиник Барселоны, информирует официальный твиттер Горожан.

Ожидается, что на восстановление у футболиста уйдет около трех месяцев.

Напомним, что Жезус выступает за Ман Сити с этой зимы. Всего на его счету 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах за команду Гвардиолы.