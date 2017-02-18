Англия

Бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднапп уверен, что Шпоры скоро вернут себе чемпионский титул.

В нынешнем сезоне Тоттенхэм играл в Лиге чемпионов впервые с 2011 года. Тогда именно под руководством Харри Реднаппа команда дошла до четвертьфинала турнира.

"Тоттенхэм показывает отличный футбол при Почеттино", — заявил Реднапп.

"Мне очень нравится то, как действует команда – ее стиль, скорость фулбеков".

"Тоттенхэм продолжит развиваться и выиграет Премьер-лигу в ближайшие 3-4 года".

Сейчас Тоттенхэм идет на 3-м месте в Премьер-лиге, уступая 10 очков лидирующему Челси. Шпоры не становились чемпионами Англии с 1961 года, хотя в прошлом сезоне долгое время претендовали на титул.

Ближайший матч АПЛ Тоттенхэм сыграет 26 февраля против Сток Сити.