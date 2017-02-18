Англия

Наставник Челси Антонио Конте стремится избежать всего, что может отвлекать его команду в погоне за чемпионством и Кубком Англии.

Этой зимой между Антонио Конте и нападающий Диего Костой якобы вспыхнул конфликт. У нападающего было заманчивое предложение из Китая и он якобы хотел добиться трансфера. Однако в результате Диего остался в команде как минимум до лета.

После этого СМИ подали уже новую информацию – о том, что испанец согласовал новый долгосрочный контракт.

"Я не знаю, откуда взялись все эти разговоры. Сейчас важно концентрироваться на настоящем и не забегать так далеко наперед. В конце сезона мы рассмотрим этот вопрос", — прокомментировал Конте слухи о Косте.

"Уверен ли я, что Диего останется в Челси? Да, уверен. Но повторюсь: сейчас важно сфокусироваться на настоящем. Нам предстоит игра против Вулверхэмптона, мы должны проходить в следующий раунд Кубка Англии".

Встреча Волков с Челси начнется сегодня в 19.30 по киевскому времени.

В Премьер-лиге Челси возглавляет турнирную таблицу с 8-очковым отрывом от Манчестер Сити после 25 туров.