Англия

Полузащитник Манчестер Сити не спешит прощаться с шансами его команды на чемпионство в этом сезоне.

Сейчас Манчестер Сити идет на 2-м месте в Премьер-лиге, однако уступает лидирующему Челси целых 8 пунктов.

Однако 26-летний Гюндоган, который в нынешнем сезоне из-за травмы колена больше не сыграет, уверен, что Горожане все еще в чемпионской гонке.

"8 очков отставания от Челси кажутся огромным расстоянием, будет непросто догнать Челси. Но в Англии все возможно", — уверен Гюндоган.

"Весь сезон похож на американские горки. Мы начали очень хорошо, практически с рекордными показателями. А потом последовал спад. В последних матчах мы вновь поднялись вверх, хотя и не всегда играли хорошо".

Сегодня Сити сыграет с Хаддерсфилдом в 5-м раунде Кубка Англии. В чемпионате подопечные Гвардиолы встретятся с Сандерлендом 5 марта.