Китайские клубы не теряют надежды подписать нападающего Манчестер Юнайтед Уэйна Руни уже этой зимой.
Уэйн Руни, фото фк манчестер Юнайтед
18 февраля 2017, 12:38
Трансферное окно в Китае все еще открыто, поэтому теоретически переезд в Китай остается возможным.
Уэйн не появлялся в основе манкунианцев в матчах Премьер-лиги с декабря.
По информации The Telegraph, Руни предлагают зарплату в 32 млн фунтов за год в Китае. Манкунианцы сейчас раздумывают над тем, отпускать ли Уэйна.
Интерес к нападающему приписывают Бейцзин Гоань и Гуанчжоу Эвергранд.