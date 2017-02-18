Англия

Китайские клубы не теряют надежды подписать нападающего Манчестер Юнайтед Уэйна Руни уже этой зимой.

Трансферное окно в Китае все еще открыто, поэтому теоретически переезд в Китай остается возможным.

Уэйн не появлялся в основе манкунианцев в матчах Премьер-лиги с декабря.

По информации The Telegraph, Руни предлагают зарплату в 32 млн фунтов за год в Китае. Манкунианцы сейчас раздумывают над тем, отпускать ли Уэйна.

Интерес к нападающему приписывают Бейцзин Гоань и Гуанчжоу Эвергранд.