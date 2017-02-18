Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола исключает свое возвращение в Барселону в качестве тренера и не думает, что нападающий блаугранас Лионель Месси перейдет к Горожанам.

В нынешнем сезоне дела у Барселоны складываются не лучшим образом. Поражение 0:4 в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ подлило масла в и без того немалый костер слухов об уходе Луиса Энрике с поста тренера Барселоны. Контракт нынешнего рулевого каталонцев с клубом истекает в конце сезона.

В СМИ были предположения, что Лионель Месси желает видеть следующим тренером Барсы Хосепа Гвардиолу.

"Нет, я никогда не вернусь тренировать Барселону. Мое время в ней закончилось", — заявил Гвардиола.

Также предполагалось, что Сити будет главным претендентом на Месси, если тот решит покинуть Барселону.

"Я много раз отвечал на вопрос о Месси. Мне бы хотелось, чтобы он закончил карьеру в Барселоне".

Сегодня Манчестер Сити сыграет на выезде с Хаддерсфилдом в Кубке Англии, а во вторник примет дома Монако в 1/8 финала Лиги чемпионов.