Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заверил, что его команда будет выкладываться по полной в матче с Блэкберном, несмотря на загруженное расписание.

В 2005 году Челси Жозе Моуриньо вылетел из Кубка Англии от Ньюкасла, при этом выиграв в ту же неделю Кубок Лиги (был обыгран Ливерпуль) и обыграв Барселону в Лиге чемпионов.

"Да, тогда я пожертвовал Кубком Англии. Нам на той неделе предстояло сыграть в Лиге чемпионов с Барселоной и в финале Кубка Лиги с Ливрепулем. Поэтому матч с Ньюкаслом был не так важен, я сильно увлекся", — признал Моуриньо.

В четверг МЮ обыграл Сент-Этьенн в 1/16 финала Лиги Европы. 22 февраля командам предстоит ответный поединок, а 26-го манкунианцы сыграют в финале Кубка Лиги против Саутгемптона.

"Тогда я был чересчур сконцентрирован на Барселоне и Ливерпуле. Это было хорошо, ведь мы обыграли и Барселону, и Ливерпуль. Однако ощущение того, что я избавился от Кубка Англии, было не из лучших. Так что в это раз я не буду им жертвовать. Если уж я проиграю, то потому, что соперник был лучше".

Завтра Ман Юнайтед сыграет в 5-м раунде Кубка Англии против Блэкберна.