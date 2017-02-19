Англия

Джош Гордон, нападающий ФК Стаффорд Рейнджерс, пройдет просмотр в Лестере.

Лестер сейчас занимает лишь 17-е место в Премьер-лиге, опережая зону вылета на 1 пункт. Вчера команда завершила выступления в Кубке Англии, уступив Миллуоллу 0:1.

Герои прошлого сезона – Рияд Марез и Джейми Варди в нынешней кампании не впечатляют, поэтому клуб решил просмотреть в деле нападающего – 22-летнего Джоша Гордона. Форвард пройдет просмотр в стане Лис на следующей неделе.

Сейчас Гордон выступает за Стаффорд Рейнджерс. В эту команду он перешел лишь в октябре из Нантвич Таун и за это время успел отметиться 10 голами в Северной конференции – 6-м дивизионе чемпионата Англии.

Стоит отметить, что главная ударная сила Лис в прошлом сезоне, форвард Джейми Варди, в свое время продел путь от игры в 5-м дивизионе в сезоне 2011/2012 до победы в АПЛ и выступлений на чемпионате Европы в прошлом году.