Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что со временем цены на футболистов будут только расти и 104 млн евро за хавбека Поля Погба не будут казаться такой уж большой суммой.

Перед началом этого сезона МЮ приобрел Поля Погба у Ювентуса за 104 млн евро. В 2012 году Старая Синьора заплатила за него манкунианцам лишь около 1 миллиона.

Столь высокая цена привлекла всеобщее внимание к Полю в этом сезоне.

"Думаю, Погба находится в феноменальных кондициях, но вокруг него раздули слишком большую шумиху. Когда он играет очень хорошо, что бывает довольно часто, все воспринимают это как нечто обычное. А когда игра у Поля не идет, то эксперты и болельщики относятся к нему очень строго. Но это не удивительно, учитывая, сколько за него заплатили", — заявил Моуриньо.

"Я уверен, что летом футболисты, обладающие лишь половиной класса Погба, будут стоить так же, как и он, а то и дороже. Это освободит Поля от давления. Думаю, через пару лет вы поймете, что он достался нам дешево. Но следует признать, что не все клубы могут прочувствовать, что произойдет в ближайшем будущем".

"Пару лет назад 25 млн фунтов платили за феноменального игрока. А сейчас за эти цены можно купить даже не футболиста, а возможно футболиста – просто игрока, который подает надежды. Сейчас за талантливого футболиста ты должен платить так, будто он уже является суперзвездой".

"Думаю, следующее лето принесет нам парочку сюрпризов. Возможно, Поль потеряет звание самого дорогого игрока в мире. Что, скорее всего, будет отличной новостью для него".

Стоит отметить, что МЮ приписывают интерес к нападающему Атлетико Антуану Гризманну, за которого придется заплатить около 100 млн евро.