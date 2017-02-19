Англия

Манчестер Юнайтед летом может предпринять попытку заполучить очередную суперзвезду — полузащитника Реала Тони Крооса.

Манчестер Юнайтед ранее уже пытался заполучить Крооса. Дэвид Моейс недавно рассказал, что манкунианцы в свое время согласовали трансфер с Баварией, однако хавбек выбрал Реал.

По информации The Independent, Красные Дьяволы предпримут попытку заполучить немца этим летом, хотя Реал и не желает продавать Тони.

Издание уверяет, что трансфер Крооса не зависит от возможного перехода форварда Атлетико Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что манкунианцы уже согласовали условия личного контракта с игроком и готовы заплатить Атлетико клаусулу.