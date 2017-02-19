Состоялись сегодняшние матчи Кубка Англии.
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19 февраля 2017, 20:28
Шпоры без особых проблем разобрались с Фулхэмом. Хет-триком в матче отметился форвард команды Харри Кейн.
Фулхэм — Тоттенхэм 0:3
Голы: Кейн, 16, 51, 73
Фулхэм: Беттинелли, Калас, Мэлоун, Одои, Рим, Макдоналд (Паркер, 74), Йохансен, Кэрни, Кебано, Айите (Сессеньон, 56), Алуко (Гои-Би, 66).
Тоттенхэм: Ворм, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Уинкс (Дембеле, 79), Ваньяма, Алли (Онома, 86), Эриксен, Кейн (Сиссоко, 75), Сон Хын Мин.
Ман Юнайтед, в свою очередь, добился волевой победы над Блэкберном. На гол Грэма манкунианцы ответили точными ударами Рашфорда и Ибрахимовича.
Блэкберн - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Грэм, 17 — Рашфорд, 27, Ибрахимович, 75
Блэкберн: Стил, Грир, Малгрю, Уильямс, Ленихан, Лоу, Фини (Мэхони, 73), Гатри (Томлинсон, 81), Конуэй, Грэм (Стоукс, 77), Эмнес.
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Дармиан, Лингард (Погба, 62), Янг, Кпррик, Эррера, Мхитарян, Мартиаль (Ибрахимович, 62), Рашфорд (Мата, 89).
Предупреждения: Уильямс — Лингард, Янг