Англия

Искусственное покрытие на стадионе Саттон Юнайтед не даст сыграть нападающему Арсенала Данни Уэлбеку.

Сегодня Арсенал сыграет в 5-м раунде Кубка Англии против Саттон Юнайтед на выезде. Однако вчера Уэлбек играл за команду Арсенала U-23 в матче против Лестера.

Непопадание Уэлбека в заявку на игру с Саттоном вызвало недовольство болельщиков в соцсетях.

Впрочем, Уэлбек, только в прошлом месяце вернувшийся после 8-месячного простоя из-за травмы колена, поспешил всех успокоить.

"Я рад, что сыграл 70 минут. Это поможет мне набрать форму", — написал Данни в Твиттере.

"Пластиковое покрытие на поле Саттона – не самый подходящий вариант для меня на данный момент".

Стоит отметить, что в предыдущем раунде против Саутгемптона (5:0) Уэлбек отметился дублем. Однако вчера даже Данни не помог молодежной команде Арсенала – она проиграла сверстникам из Лестера 1:2.