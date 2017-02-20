Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни рискует оказаться вне заявки на ближайшие матчи своей команды.

Напомним, Руни из-за повреждения пропустил недавние матчи своей команды против Блэкберна (2:1) и Сент-Этьенна (3:0).

Сегодня же наставник МЮ Жозе Моуриньо заявил, что не знает, когда же капитан вернется на поле.

"Уэйн травмирован. Вряд ли он восстановиться к поединку против Сент-Этьенна. Также я не знаю, сможет ли он сыграть в финальном матче против Саутгемптона", — сказал португалец.

Игра против Сент-Этьенна состоится 23 февраля, матч против Саутгемптона — 26-го.

В текущем сезоне Руни провел за МЮ 29 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.