Полузащитник Ювентуса Марио Лемина привлек к себе внимание со стороны Уотфорда.
МАРИО ЛЕМИНА, BLEACHERREPORT.COM
20 февраля 2017, 14:56
Летом Уотфорд предпримет попытки приобрести полузащитника Старой Cиньоры Марио Лемина, сообщает Watford Observer.
Кроме того, согласно информации издания, в услугах игрока также заинтересован Кристал Пэлас.
На профессиональном уровне Лемина начал играть за Лорьян с 2010 года. Спустя 3 сезона его контракт выкупил Марсель. В Ювентусе 23-летний полузащитник оказался в 2015 году.
В этом сезоне за Ювентус Лемина провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.