Англия

Полузащитник Ювентуса Марио Лемина привлек к себе внимание со стороны Уотфорда.

Летом Уотфорд предпримет попытки приобрести полузащитника Старой Cиньоры Марио Лемина, сообщает Watford Observer.

Кроме того, согласно информации издания, в услугах игрока также заинтересован Кристал Пэлас.

На профессиональном уровне Лемина начал играть за Лорьян с 2010 года. Спустя 3 сезона его контракт выкупил Марсель. В Ювентусе 23-летний полузащитник оказался в 2015 году.

В этом сезоне за Ювентус Лемина провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.