Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что его бывшая команда — Челси — станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.
ЖОЗЕ МОУРИНЬО, AFP
20 февраля 2017, 15:08
Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. После 25 матчей подопечные Антонио Конте опережают Ман Сити на 8 пунктов.
В Кубке Англии жребий свел Манчестер Юнайтед и Челси на стадии 1/4 финала. Команды встретятся в марте.
"Кубок Англии важен для Челси", — отметил бывший тренер Пенсионеров Жозе Моуриньо.
МЮ сейчас также сражается за Лигу Европы, Кубок Лиги (остался финал с Саутгемптоном) и борется за попадание в топ-4 в чемпионате – команда идет 6-й с 48 очками, отставая на 4 пункта от второго Ман Сити.
"У меня очень много забот. Предстоит сыграть против Сент-Этьенна в ЛЕ, финал Кубка Лиги и, надеюсь, еще один соперник в Лиге Европы. К тому же – борьба за топ-4 в АПЛ", — отметил Жозе.
"Челси же может думать только о Кубке Англии. Я считаю, что они уже чемпионы и им больше ни за что не нужно сразаться".
"Мы можем выиграть 3 трофея, а можем остаться без ничего. МЮ намерен сражаться во всех турнирах".
Встреча против Саутгемптона состоится 26 февраля.