Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что его бывшая команда — Челси — станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. После 25 матчей подопечные Антонио Конте опережают Ман Сити на 8 пунктов.

В Кубке Англии жребий свел Манчестер Юнайтед и Челси на стадии 1/4 финала. Команды встретятся в марте.

"Кубок Англии важен для Челси", — отметил бывший тренер Пенсионеров Жозе Моуриньо.

МЮ сейчас также сражается за Лигу Европы, Кубок Лиги (остался финал с Саутгемптоном) и борется за попадание в топ-4 в чемпионате – команда идет 6-й с 48 очками, отставая на 4 пункта от второго Ман Сити.

"У меня очень много забот. Предстоит сыграть против Сент-Этьенна в ЛЕ, финал Кубка Лиги и, надеюсь, еще один соперник в Лиге Европы. К тому же – борьба за топ-4 в АПЛ", — отметил Жозе.

"Челси же может думать только о Кубке Англии. Я считаю, что они уже чемпионы и им больше ни за что не нужно сразаться".

"Мы можем выиграть 3 трофея, а можем остаться без ничего. МЮ намерен сражаться во всех турнирах".

Встреча против Саутгемптона состоится 26 февраля.