Права 18-летнего Мавидиди принадлежат Арсеналу. За Чарльтон он играет на правах аренды. На выходных команда юного футболиста на выезде противостояла Рочдейлу в рамках 26-го тура третьего по силе дивизиона Англии.

Игра завершилась со счетом 3:3, а Чарльтону удалось уйти от поражения на 88-й минуте поединка.

В этом матче Мавидиди мог забить невероятный гол, однако после того, как он пробежал с мячом всё поле, обыграв при этом несколько соперников, ему не удалось поразить ворота.

