Англия

Агент форварда Арсенала Лукаса Переса рассказал о том, что его клиент хочет покинуть клуб.

"Правда в том, что Лукас хочет уйти любой ценой, он не счастлив в Арсенале", — цитирует агента CalcioMercato.

"Венгер не дает ему шанс сыграть и показать все то, на что он способен. Он хочет уйти и играть за большой клуб".

"Не важно кто станет тренером Лукаса в будущем, мы хотим покинуть Арсенал. Футболист должен иметь шанс играть".

Напомним, Перес перебрался в Арсенал летом прошлого года из Депортиво.

В этом сезоне за лондонскую команду в чемпионате Англии 28-летний испанец провел всего лишь 10 матчей, в которых сумел отличиться только одним забитым мячом.