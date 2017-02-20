Англия

Испанскому форварду не удается закрепиться в составе Арсенала после перехода из Депортиво прошлым летом.

Ранее итальянское издание CalcioMercato приводило цитаты Родриго Фернандо Льовелле, который якобы сказал, что Перес хочет покинуть Арсенал "любой ценой".

Однако когда с ним связались представители телеканала Sky Sports News, Льовелле заявил, что не помнит, чтобы он общался с журналистами CalcioMercato.

Агент отказался давать дальнейшие комментарии, в частности о том, счастлив ли его клиент в Арсенале.

В этом сезоне Перес провел за Арсенал 17 матчей, 8 из которых в стартовом составе, и забил 6 голов, в том числе хет-трик Базелю в Лиге Чемпионов.