Англия

Известный арбитр Марк Клаттенбург отсудит минимум четыре матча в АПЛ.

Английский арбитр Марк Клаттенбург хочет доработать до конца в текущего сезона английской Премьер-лиги.

Как пишет Daily Mail, Клаттенбург хотел рассторгнуть контракт с судейским комитетом Англии, но после раздумий решил доработать этот сезон до конца.

Англичанин отсудит еще как минимум четыре матча чемпионата, в том числе встречу Борнмута с Вест Бромвич Альбион, которая должна состояться 25 февраля.

Отметим, что 41-летний Марк Клаттенбург станет главой судейского комитета в чемпионате Саудовской Аравии.

Отметим, что у Клаттенбурга также были варианты с работой в США и Китае.

Клаттеyбург является арбитром ФИФА с 2006 года.

Напомним, что в прошлом сезоне англичанин отработал в финальных матчах Лиги чемпионов и чемпионата Европы.