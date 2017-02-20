Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Кубка Англии, где Челси примет Красных дьяволов.

"На данном этапе любой соперник будет тяжелым. Нам в любом случае предстояло играть с хорошей командой. Надо просто идти от матча к матчу. Мы набрали хороший ход и у Челси дела идут просто великолепно, так что это будет хорошая игра", - приводит слова Рашфорда Sky Sports.

"Хочу ли я отомстить Челси за октябрьский разгром? Да. У нас остался перед ними должок", — добавил форвард МЮ.

Отметим, что 23 октября 2016 года Челси победил МЮ со счетом 4:0 в матче английской Премьер-лиги. Синие примут дома Манчестер Юнайтед в 1/4 Кубка Англии. Игра состоится 11 марта.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 31 матч (17 игр в старте), забил шесть голов и отдал два ассиста. За национальную команду игрок провел шесть матчей, забив мяч.