Англия

Арсенал переиграл Саттон Юнайтед в Кубке Англии.

Арсенал слабо смотрелся даже в матче с довольно малоизвестным коллективом из Саттона. Лондонцы не имели серьезного преимущества, но при этом забили очень важный гол. Счет открыл на 26 минуте экс-форвард львовских Карпат Лукас Перес. Канонирам удалась быстрая атака через правый фланг, после чего Перес с острого угла послал мяч под дальнюю штангу.

На 55-ой минуте Уолкотт удвоил преимущество Канониров. Ивоби здорово сыграл налево на Монреаля, который с края штрафной прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота расстрелял Уолкотт. После второго гола Саттон сдался, а Арсенал доигрывал матч "не слезая" с ворот хозяев.

Саттон Юнайтед - Арсенал 0:2

Голы: Перес, 26, Уолкотт, 55

Саттон Юнайтед: Уорнер, Даунер, Бекуит (Спенс, 70), Аманква, Бейли, Истмонд, Гомис, Коллинз, Мэй (Хадсон-одой, 71), Биам (Фитчет, 82), Дикон

Арсенал: Оспина, Мустафе, Монреаль, Габриэл, Холдинг, Рен-Аделед (Мейтленд-Найлз, 74), Джака, Уолкотт, Эль-Нэнни (Окслейд-Чемберлен, 46), Ивоби (Санчес, 74), Перес

Предупреждение: Джака (24), Рен-Аделед (40)