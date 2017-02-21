Англия
21 февраля 2017, 07:42
Агент Отаменди: Нико всем доволен в Сити, но кто бы не хотел играть за Реал?
Агент центрального защитника Манчестер Сити Николаса Отаменди Мартин Сендоа сказал, что его клиент будет рассматривать предложение со стороны мадридского Реала.
Николас Отаменди, Daily Mail
21 февраля 2017, 07:42
В Европе интересы аргентинца представляет Жорже Мендеш, который имеет хорошие связи с топ-клубами по всему континенту. Ранее многие СМИ приписывали интерес к Отаменди со стороны Реала.
"Нико всем доволен в Сити, но кто бы не хотел играть за Реал? Это самый большой клуб в мире", — сказал агент в интервью Radio Continental.
"Барселона также следит за ним с тех пор, как игрок выступал за Валенсию".
Николас Отаменди перешел в Манчестер Сити из Валенсии летом 2015 года. Тогда за него заплатили 35 миллионов евро.
В этом сезоне футболист провел 29 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил два мяча.