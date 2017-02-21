В Европе интересы аргентинца представляет Жорже Мендеш, который имеет хорошие связи с топ-клубами по всему континенту. Ранее многие СМИ приписывали интерес к Отаменди со стороны Реала.

"Нико всем доволен в Сити, но кто бы не хотел играть за Реал? Это самый большой клуб в мире", — сказал агент в интервью Radio Continental.

"Барселона также следит за ним с тех пор, как игрок выступал за Валенсию".

Николас Отаменди перешел в Манчестер Сити из Валенсии летом 2015 года. Тогда за него заплатили 35 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел 29 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил два мяча.