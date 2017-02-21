Англия

Агент Отаменди: Нико всем доволен в Сити, но кто бы не хотел играть за Реал?

Агент центрального защитника Манчестер Сити Николаса Отаменди Мартин Сендоа сказал, что его клиент будет рассматривать предложение со стороны мадридского Реала.

Николас Отаменди, Daily Mail