Англия

Полузащитник Шальке Набиль Бенталеб, играющий за Кобальтовых на правах аренды, скорее всего, не вернется в Тоттенхэм.

Напомним, Бенталеб перебрался в Шальке из Тоттенхэма в начале сезона на правах годичной аренды.

Недавно появилась информация, что немецкий клуб намерен выкупить контракт 22-летнего футболиста за 16 миллионов фунтов.

Как информирует London Evening Standard, Тоттенхэм вполне устроит предложение Горняков, так что Бенталеб продолжит свои выступления в Германии.

В текущем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 20 матчах за Шальке в Бундеслиге.