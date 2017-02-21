Англия

Тренер Арсенала Арсен Венгер был приятно удивлен уровнем игры Саттон Юнайтед (2:0).

После гостевой победы Аренала над Саттон Юнайтед в 1/8 Кубка Англии (2:0) менеджер Канониров сказал, что игра была не так уж и легка, как все ожидали. По мнению Венгера соперник выглядел очень достойно.

"Мы должны были быть очень внимательны. Обязан отдать должное игрокам, которые были профессиональны. Если бы мы приехали сюда в расслабленном состоянии, то в следующий раунд не прошли бы".

"Саттон выглядел очень организованной командой с большим желанием добиться результата", — приводит слова Венгера SkySports.

Согласно жеребьевке, в четвертьфинале Арсенал сыграет с командой из низшего дивизиона — Линкольн Сити.