Тренер Арсенала Арсен Венгер был приятно удивлен уровнем игры Саттон Юнайтед (2:0).
АРСЕН ВЕНГЕР, EXPRESS.CO.UK
21 февраля 2017, 10:02
После гостевой победы Аренала над Саттон Юнайтед в 1/8 Кубка Англии (2:0) менеджер Канониров сказал, что игра была не так уж и легка, как все ожидали. По мнению Венгера соперник выглядел очень достойно.
"Мы должны были быть очень внимательны. Обязан отдать должное игрокам, которые были профессиональны. Если бы мы приехали сюда в расслабленном состоянии, то в следующий раунд не прошли бы".
"Саттон выглядел очень организованной командой с большим желанием добиться результата", — приводит слова Венгера SkySports.
Согласно жеребьевке, в четвертьфинале Арсенал сыграет с командой из низшего дивизиона — Линкольн Сити.