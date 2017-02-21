Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг нападающего Канониров Лукаса Переса.

По словам агента игрока, Лукас хочет покинуть команду из-за недостатка игрового времени, предоставляемого ему.

Венгер признает, что Перес хочет уйти, но также говорит о том, что форвард заслуживает больше возможностей проявить себя.

"Да, Перес хочет уйти, но у меня есть много нападающих", — приводит слова Венгера goal.com.

"В обойме у меня еще есть Алексис Санчес, Оливье Жиру, Тео Уолкотт и Данни Уэлбек".

"Это правда, Лукас заслуживает игровой практики, так как он забивает голы и является отличным игроком".

Напомним, что в последнем матче Арсенала с Саттон Юнайтед (2:0) Лукас Перес вышел в стартовом составе и отличился забитым мячом.