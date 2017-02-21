Горожане готовы продать Джо Харта конкурентам в английской Премьер-лиге.
Джо Харт, manchestereveningnews.co.uk
21 февраля 2017, 18:58
Голкипер Манчестер Сити Джо Харт, в нынешнее время выступающий на правах аренды в Торино, летом может перейти в другой клуб АПЛ.
Красные дьяволы не будут препятствовать трансферу 29-летнего голкипера даже в команды первой шестерки АПЛ.
Манчестер Сити оценил трансфер Джо Харта в 23 миллиона евро.
Главными претендентами на Джо Харта считаются Челси и Вест Хэм. Представители Пенсионеров уже встречались с Джо в одной из гостиниц Милана.