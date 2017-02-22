Англия

Главный тренер Лестер Сити Клаудио Раньери прокомментировал

"Я мог покинуть Лестер после окончания прошлого сезона. Мы выиграли титул и у меня были предложения от других команд, но я решил остаться. Я знал, что Лестер ждет тяжелый год", — заявил Раньери.

"Я пришел сюда, чтобы сделать что-то хорошее для Лестера и продолжаю придерживаться своей позиции. Забыл о титуле, просто хочу достичь чего-то хорошего для фанатов, руководства и города", — добавил итальянский специалист.

Контракт Раньери с Лестером действует до лета 2020 года. Лисы после 25 туров занимают 17-е место в АПЛ.

Отметим, что 22 февраля Севилья сыграет с Лестером в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее менеджер Лис делился мнением о первом матче 1/8 финала ЛЧ.