Тони Маубрей стал новым главным тренером Блэкберна.
тони Маубрей, getty images
22 февраля 2017, 15:02
Вчера Блэкберн уволил Оуэна Койла. Специалист, возглавивший клуб лишь в июне прошлого года, оставил Бродяг на предпоследнем месте в Чемпионшипе, на расстоянии 3 пунктов от зоны спасения.
Сегодня же официальный сайт Блэкберна отрапортовал о назначении главным тренером команды Тони Маубрея.
Экс-менеджер Миддлсбро, Вест Бромвича и ряда других клубов подписал контракт на 18 месяцев.
Последним местом работы Тони был Ковентри из Лиги 1, который он покинул в сентябре.
Первый матч Маубрея во главе Блэкберна придется на поединок с Бертон Альбион.