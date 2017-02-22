Англия

Тони Маубрей стал новым главным тренером Блэкберна.

Вчера Блэкберн уволил Оуэна Койла. Специалист, возглавивший клуб лишь в июне прошлого года, оставил Бродяг на предпоследнем месте в Чемпионшипе, на расстоянии 3 пунктов от зоны спасения.

Сегодня же официальный сайт Блэкберна отрапортовал о назначении главным тренером команды Тони Маубрея.

Экс-менеджер Миддлсбро, Вест Бромвича и ряда других клубов подписал контракт на 18 месяцев.

Последним местом работы Тони был Ковентри из Лиги 1, который он покинул в сентябре.

Первый матч Маубрея во главе Блэкберна придется на поединок с Бертон Альбион.