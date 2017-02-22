Англия

Известный защитник Кристофер Самба может подписать краткосрочный контракт с Астон Виллой.

Бывший защитник КПР, Блэкберна, Анжи, московского Динамо и ряда других клубов сейчас находится без команды. Последним местом работы Криса был Панатинаикос.

Недавно Самба проходил просмотр в Кристал Пэлас, однако не сумел впечатлить менеджера Орлов Сэма Аллардайса. При этом они ранее работали в Блэкберне.

Sky Sports сообщает, что сейчас Самба работает вместе с Астон Виллой. Возможно, в ближайшее время Кристофер подпишет краткосрочный контракт с клубом.

Астон Вилла не знает вкуса побед еще с Boxing Day. В последних 6 матчах команда пропустила 13 голов. На данный момент Вилланы занимают 17-е место среди 24 команд Чемпионшипа.