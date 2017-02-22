Футбольная Ассоциация Англии утвердила расписание игр четвертьфинала Кубка Англии.
Кубок Англии, Getty Images
22 февраля 2017, 20:10
Матчи 1/4 финала начнутся в субботу 11 марта, когда Миддлсбро примет победителя переигровки между Хаддерсфилдом и Манчестер Сити, а позже в тот же день клуб Национальной Конференции Линкольн Сити сыграет на выезде с Арсеналом.
На следующий день состоится лондонское дерби между Тоттенхэмом и Миллуоллом, а в понедельник текущий лидер Премьер-Лиги Челси встретится с действующим обладателем трофея Манчестер Юнайтед.
11 марта, суббота
Миддлсбро — Хаддерсфилд/Манчестер Сити — 14:15
Арсенал — Линкольн Сити — 19:30
12 марта, воскресенье
Тоттенхэм — Миллуолл — 16:00
13 марта, понедельник
Челси — Манчестер Юнайтед — 21:45
Отметим, что на этой стадии отсутствуют переигровки, а в дополнительных таймах клубам будет позволено провести четвертую замену.