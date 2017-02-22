Англия

Футбольная Ассоциация Англии утвердила расписание игр четвертьфинала Кубка Англии.

Матчи 1/4 финала начнутся в субботу 11 марта, когда Миддлсбро примет победителя переигровки между Хаддерсфилдом и Манчестер Сити, а позже в тот же день клуб Национальной Конференции Линкольн Сити сыграет на выезде с Арсеналом.

На следующий день состоится лондонское дерби между Тоттенхэмом и Миллуоллом, а в понедельник текущий лидер Премьер-Лиги Челси встретится с действующим обладателем трофея Манчестер Юнайтед.

11 марта, суббота

Миддлсбро — Хаддерсфилд/Манчестер Сити — 14:15

Арсенал — Линкольн Сити — 19:30

12 марта, воскресенье

Тоттенхэм — Миллуолл — 16:00

13 марта, понедельник

Челси — Манчестер Юнайтед — 21:45

Отметим, что на этой стадии отсутствуют переигровки, а в дополнительных таймах клубам будет позволено провести четвертую замену.