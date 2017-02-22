Англия

Генрих Мхитарян и Майкл Каррик получили травмы в матче Лиги Европы против Сент-Этьенна.

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью ожидает, что Генрих Мхитарян и Майкл Каррик пропустят воскресный финал Кубка Лиги против Саутгемптона из-за травм.

Мхитарян забил единственный гол в матче против Сент-Этьенна, однако из-за повреждения был заменен на 25-й минуте. Во втором тайме Каррик тоже покинул поле из-за травмы.

"Честно говоря, не думаю, что они будут готовы к финалу. Думаю, Герних и Майкл пропустят этот матч. Но я говорю это исходя из своего опыта, а не результатов медицинского обследования, которое они пройдут завтра", — сказал Моуринью.