Англия

Не исключена возможность, что форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни все-таки уедет в Поднебесную еще до весны.

После того, как наставник МЮ Жозе Моуриньо недвусмысленно дал понять, что не будет препятствовать уходу из команды Уэйна Руни, агент футболиста Пол Стретфорд срочно вылетел в Китай, надеясь трудоустроить своего подопечного до 28 февраля, когда закроется трансферное окно в Поднебесной.

Пока неизвестно, с каким именно клубом китайской Суперлиги Стретфорд ведет переговоры. Изначально шли разговоры о любимой команде президента Китая Бейджин Гуоянь, но ВВС Sport стало известно из источников, близких к клубу, что этот вариант маловероятен.

Еще два претендента на капитана сборной Англии — Цзянсу Сунин и Тяньдзинь Сунцзян. С руководством последнего, который тренирует Фабио Каннаваро, представитель футболиста уже вел переговоры ранее.

Если Руни все-таки последует примеру бывшего товарища по Манчестер Юнайтед Карлоса Тевеса и отправится в Китай, его шансы сыграть еще 7 матчей за сборную и стать главным гвардейцем английской национальной команды будут равны нулю.