Англия

Челси вновь нацелился на Перишича

Атакующий полузащитник Интера Иван Перешич летом может оказаться в Челси.

ИВАН ПЕРИШИЧ, GETTY IMAGES

По информации Tuttomercatoweb.com, 28-летний хорват стал трансферной целью для Челси. В ближайшее трансферное окно лондонский клуб предпримет попытку выкупить контракт футболиста у Интера.



Также источник утверждает, что скауты Челси будут присутствовать на матче Интера и Ромы, который пройдет в воскресенье, для того, чтобы наблюдать за игрой Перишича.



Отметим, Перишич поддерживает связь с главным тренером синих Антонио Конте на протяжении последних шести месяцев.



В этом сезоне за нерадзурри Перишич провел 23 матча в чемпионате, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.