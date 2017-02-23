Англия

Полузащитник Арсенала Санти Касорла продолжит восстановление после тяжелой травмы до конца сезона.

Касорла травмировал лодыжку в матче Лиги чемпионов против Лудогорца (6:0), который состоялся еще 19 октября. С тех пор 32-летний испанец на поле не появлялся.

Ожидалось, что в марте игрок сможет вернуться на поле, однако, по информации Sky Sports, в текущем сезоне Касорла Арсеналу уже не поможет.

Сейчас Касорле предоставили максимальное количество времени, чтобы он в оптимальных кондициях подошел к старту следующего сезона.

В текущем сезоне Касорла провел за Канониров 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.